Держслужбовці у США саботують ідею Маска зі щотижневими звітами. Одні ігнорують, інші використовують ChatGPT

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Американські держслужбовці чинять опір вимогам Департаменту ефективності уряду (DOGE) та його керівника Ілона Маска щотижня звітувати про результати своєї роботи. Кожне відомство має свою стратегію.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документи та слова понад трьох десятків працівників.

Невдовзі після старту кампанії зі скорочення держапарату й урізання витрат, 22 лютого, Ілон Маск розіслав директиву всім федеральним працівникам із вимогою щотижня звітувати про виконану роботу. У ній зазначалося, що невиконання доручення вважатиметься добровільним звільненням. Маск пояснив, що ці звіти — спосіб переконатися, що працівники «взагалі ще живі», і що він чинить за вказівкою Трампа діяти агресивніше щодо держслужбовців.



Щотижневі звіти — звична практика для компаній Маска. Їх використовують для підтримки темпу роботи і прийняття кадрових рішень. Один із головних у цьому процесі — інженер Крістофер Стенлі, який працював на Маска ще в Twitter. За словами джерел, саме він аналізував звіти і допомагав вирішувати, кого звільнити.

Однак уже за два дні після цієї розсилки, під час наради для керівників кадрових відділів усіх відомств, Управління з персоналу (OPM) заявило, що ініціатива є добровільною, а її ігнорування не призведе до звільнення. Тоді ж на брифінгу в OPM сказали, що взагалі не планують нічого робити з тими листами, які вже надсилають співробітники.

Усім державним службовцям почали надходити листи з темою «Що ви зробили минулого тижня?», у яких просили щотижня надсилати п’ять пунктів зі своїми досягненнями. Це викликало обурення серед працівників — люди переживали за приватність і боялися втратити роботу, якщо не відповідатимуть. Деякі члени кабінету Трампа розкритикували цю ідею, тож Білий дім у відповідь дозволив міністрам самим вирішувати, чи мають їхні підлеглі писати такі звіти.

Як діють різні відомства

Частина відомств згодом відмовилася від цієї вимоги. Агентство з охорони довкілля (EPA) заявило, що листи бажані, а не обов’язкові. А Національні інститути здоров’я (NIH) повідомили у квітні, що більше не потребують таких звітів, оскільки вже мають власну систему оцінки ефективності. Водночас деякі відомства, навпаки, офіційно запровадили цей процес. Наприклад, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) регулярно нагадує про листи у внутрішніх розсилках, а в деяких установах навіть створили автоматичні форми для збирання відповідей.

Управління з питань персоналу (OPM) теж запровадило звітність: в. о. директора Чак Езелл розіслав наказ із вимогою надсилати щотижневу форму з п’ятьма пунктами. Він зазначив, що ці дані узагальнюватимуть і надсилатимуть керівництву для моніторингу прогресу та корекції роботи. За словами одного зі співробітників, хтось таки читає відповіді — принаймні одного працівника покарали за нецензурну лексику в листі.

У Міністерстві оборони процес звітності став іще складнішим. Замість одного листа надсилається кілька: у четвер чи п’ятницю приходить нагадування, дедлайн — у вівторок. Працівники надсилають свої пункти, керівники збирають їх у зведення і пересилають вище по ланцюжку. Співробітники кажуть, що здебільшого просто копіюють попередній текст із незначними змінами.

У Міністерстві сільського господарства спочатку була інструкція не відповідати, потім — подумати над відповіддю, а ще через тиждень — таки надіслати листа, але це «не обов’язково». Через плутанину багато хто або не відповідає взагалі, або надсилає текст російською, жартуючи, що ці листи читає штучний інтелект. Один із працівників зізнався, що жодного разу не відповідав, бо не бачить сенсу звітувати невідомо кому, особливо з огляду на те, що працює з конфіденційними даними. Жодних наслідків він не зазнав.

А от у Флоридському офісі у справах ветеранів ситуація інша — одна з працівниць розповіла, що її попередили: якщо не відповідатиме, це може негативно вплинути на її становище. Вона щотижня ретельно надсилає нову відповідь, аби зберегти роботу.

Співробітник Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) щотижня надсилає одні й ті самі п’ять пунктів, не розкриваючи конфіденційної інформації про заявки на медпрепарати. А працівник із Міністерства житлової політики вирішив діяти нестандартно — щотижня генерує 10–20 сторінок тексту за допомогою ChatGPT, не вдаючись у зміст, і просто натискає «надіслати».



WP пише, що Ілон Маск може піти у відставку вже у травні. Проте наразі невідомо точно, коли він залишить уряд. Маск, за словами знайомого з ситуацією, втомився від «неприємних та неетичних нападів» з боку лівих політиків. Але вважає, що DOGE і надалі працюватиме — його команда вже є в багатьох відомствах.





