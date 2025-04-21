Путін ратифікував стратегічну угоду з Іраном

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Російський лідер Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» з Іраном.

Відповідний документ 21 квітня оприлюднили на сайті офіційних правових актів РФ.

Сторони уклали цей договір 17 січня 2025 року. Він виводить відносини Москви й Тегерану на новий рівень. До цього вони керувалися договором «Про основи взаємовідносин та принципи співробітництва» від 2001 року. Новий договір діятиме 20 років.

Російські й іранські посадовці розповідали, що він охоплює різні галузі: економічну, торговельну, енергетичну, наукову, технологічну та військову.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зазначав, що договір є «кроком на шляху до створення більш справедливого та збалансованого світу». Тегеран наголошував, що про воєнний альянс начебто не йдеться.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров писав, що договір з Іраном, «як і договір з КНДР», «не спрямований проти будь-якої країни» і «націлений на те, щоб зміцнювати спроможності і Росії, і Ірану (…) забезпечувати надійну обороноздатність».

Подібну угоду в листопаді 2024 році Кремль ратифікував з Північною Кореєю.