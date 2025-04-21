«Нафтогаз» через атаки РФ взимку 2025 року втратив майже 50% видобутку газу

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У 2024—2025 роках Росія атакувала 34 об’єкти «Укргазвидобування». Найбільш руйнівною стала атака в лютому 2025 року — тоді втрати у видобутку газу сягнули майже 50% усіх обсягів. Російські обстріли могли призвести до системного газового блекауту.

Про це йдеться на сайті «Нафтогазу».

Щоб втримати опалювальний сезон та компенсувати втрати, «Нафтогаз» терміново імпортував 800 млн куб. м газу, збалансував систему та розпочав відновлювати пошкоджену інфраструктуру.



Ситуація з опалювальним сезоном у Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні була критичною. Не тільки постійні ворожі обстріли, а й стан мереж могли залишити понад 1 млн людей без опалення та електрики. Загалом 470 аварійних бригад працювали цілодобово, щоб швидко проводити необхідні роботи та відновлювати газопостачання після аварій або обстрілів.



Т. в. о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Роман Чумак підкреслює, що, крім власних ресурсів, залучали гуманітарну донорську допомогу — техніку, крани, газопоршневі установки та інше — на понад 5 мільярдів гривень. За його словами, це врятувало опалювальний сезон у кількох містах, зокрема у Кривому Розі, Миколаєві та Херсоні, а також дасть змогу збудувати когенераційні потужності.

У березні фахівці відновили понад половину обсягів видобутку, які втратили через атаку.

Після обстрілів у січні 2025 року українські підземні газові сховища швидко відновили. Нафтогаз неодноразово долав ці випробування, а обладнання для ремонту вже в дорозі на випадок нових атак.

Загалом «Нафтогаз» інвестував понад мільярд гривень у захист інфраструктури від атак на понад 130 критичних об’єктах Групи. Йдеться про інженерні укріплення, системи радіоелектронної боротьби та мобільно-вогневі групи. Ці заходи допомогли зменшити руйнівну силу ворожих атак.

Підготовка до наступного опалювального сезону

«Нафтогаз» уже працює над підготовкою до наступної зими. З початку року уклали контракти на постачання 1,5 мільярда кубометрів газу: 800 мільйонів кубів імпортували терміново на початку року, ще 400 мільйонів надійдуть до України для підготовки до наступної зими. Також 300 мільйонів кубів зрідженого газу «Нафтогаз» купив у компанії ORLEN.

Нафтогаз залучає міжнародні кошти і модернізує енергетичні потужності. Вже цього року додаткові 177 мегават резервної генерації забезпечать енергопостачання для понад 500 тисяч українців.

За перший квартал компанія отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії близько €430 мільйонів, які підуть на закупівлю 1 мільярда кубометрів газу. Також ведуть переговори про ще €1 мільярд для купівлі понад 2 мільярдів кубів газу.