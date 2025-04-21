СБУ підозрює пʼятьох українців у виправдовуванні агресії РФ. Вони діяли на Київщині й Прикарпатті

Новини

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Правоохоронці затримали пʼятьох популяризаторів російської пропаганди, серед яких колишній однопартієць екснардепа-втікача Євгенія Мураєва.

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранти діяли у Київській області та на Прикарпатті. За даними Служби безпеки, троє чоловіків і дві жінки публічно підтримували агресію Росії проти України та виправдовували воєнні злочини ворога.

Серед затриманих — 58-річний колишній функціонер забороненої партії «Наші» екснардепа Євгенія Мураєва. Як розповіли правоохоронці, чоловік адміністрував фейсбук-групу, що популяризувала політсилу. Там він поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв Путіна. Спільнота мала аудиторію у 27 тисяч користувачів.

Ще один фігурант — співробітник заводу на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами, йдеться у матеріалах справи. У столиці СБУ затримала жінку, яка зареєструвалась у заборонній соцмережі «ВКонтакте» і підтримувала там окупаційні угруповання РФ.

На Прикарпатті викрили мешканку селища Богородчани, яка в «Одноклассниках» героїзувала російських солдатів та виправдовувала окупацію східних регіонів України. Інший підозрюваний — водій торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами виправдовував війну.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.