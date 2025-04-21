У Полтавському СІЗО катували увʼязнених — двом працівникам оголосили підозри

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ДБР

Правоохоронці викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом працівникам СІЗО вже повідомили про підозру.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, працівники СІЗО знущалися з увʼязнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини облаштували спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

ДБР стверджує, що у невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад 10 разів.

Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими. Двом працівникам установи — черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони — повідомили про підозру в катуванні. Слідство стверджує, що вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми. Слідство триває.