Повітряні сили вдарили по місцю запуску дронів РФ на Курщині
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Повітряні сили ЗСУ 19 квітня успішно вдарили по місцю запуску російських безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно в Курській області.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.
Ворог використовував обʼєкт для підготовки, спорядження й запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару Сили оборони ліквідували до 20 російських операторів БпЛА.
«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії», — зазначили в Генштабі.
- Напередодні українські оборонці вдарили на Курщині по російській бригаді, яка 13 квітня вдарила ракетами по місту Суми та вбила 35 цивільних. Операцію провели, зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ і Служби безпеки України.