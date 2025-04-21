Повітряні сили вдарили по місцю запуску дронів РФ на Курщині

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Повітряні сили ЗСУ 19 квітня успішно вдарили по місцю запуску російських безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно в Курській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ворог використовував обʼєкт для підготовки, спорядження й запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару Сили оборони ліквідували до 20 російських операторів БпЛА.

«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії», — зазначили в Генштабі.