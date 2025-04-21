У Китаї пройшов марафон — разом з людьми бігли гуманоїдні роботи

Новини

Вихідними в Пекіні відбувся марафон, у якому взяли участь близько 12 тисяч спортсменів, а також 21 людиноподібний робот.

Про це повідомляє журнал Wired.

Захід організували, зокрема, представники влади китайської столиці. За їхніми словами, вперше люди й двоногі роботи змагалися разом, хоча й на окремих доріжках. Шість роботів успішно подолали дистанцію, але зі значно меншою швидкістю, ніж люди, пише видання.

Штучні марафонці мали різні габарити. Найнижчий був лише 74 см заввишки. Одягнений у синьо-білий спортивний костюм, він махав глядачам, завдяки чому став улюбленцем публіки. Найвищим був Tiangong Ultra, розроблений компанією UBTech у співпраці з Пекінським центром інновацій гуманоїдної робототехніки. Його зріст сягав 175 см, і саме він став лідером перегонів серед роботів.

Кожного гуманоїда супроводжували двоє-троє операторів. Дехто з них керував швидкістю та іншими параметрами руху, а інші просто вели роботів уперед і прибирали з дороги перешкоди.

Tiangong Ultra фінішував за 2 години 40 хвилин. За цей час він один раз упав, а фахівці тричі міняли йому батарею. Більшість гуманоїдів довго не протрималися в забігу й зникли з прямої трансляції невдовзі після старту. Майже кожна машина падала і перегрівалася, тож оператори змушені були прямо під час змагань міняти їх на запасні.

Фахівці постійно використовували скотч — з нього робили імпровізовані черевики для роботизованих марафонців, а також кріпили до корпусу їхні голови, коли ті вчергове відпадали під час бігу.