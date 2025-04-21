Голова правління Всесвітнього економічного форуму йде з посади — він пробув на ній 55 років
- Автор:
- Оля Березюк
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Всесвітній економічний форум розпочав пошук нового голови, після того як його засновник Клаус Шваб пішов у відставку з посади голови Опікунської ради.
Про це повідомляє пресслужба форуму.
«Після моєї нещодавньої заяви, а також у звʼязку з тим, що мені виповнюється 88 років, я вирішив піти з посади голови та члена Опікунської ради, це негайно набуває чинності», — заявив Шваб.
На позачерговому засіданні 20 квітня Опікунська рада взяла до відома відставку Шваба. Рада одностайно призначила віцеголову Пітера Брабека-Летмате тимчасовим виконувачем обовʼязків голови.
Опікунська рада також створила пошуковий комітет для відбору кандидата на посаду майбутнього голови форуму.
- Всесвітній економічний форум — міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві, її діяльність спрямована на розвиток міжнародної співпраці.