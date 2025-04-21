ЦАХАЛ визнав, що випадково розстріляв авто з медиками й рятувальниками в Газі — тоді загинули 15 палестинців

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила результати перевірки інциденту біля міста Рафах у секторі Гази наприкінці березня, коли загинули 15 палестинців, зокрема медики і рятувальники. ЦАХАЛ каже, що все через «оперативне непорозуміння».

Як встановила перевірка, 23 березня в районі Рафаху сталося три випадки стрільби. У першому військові обстріляли автомобіль, ідентифікований як автомобіль ХАМАС.

Приблизно через годину стався другий епізод. Заступник командира розвідувального батальйону «Голані» побачив колону автомобілів, серед яких були швидка й авто пожежників, і вирішив, що це автівки бойовиків ХАМАС, які прибули на допомогу пасажирам першої машини.

Як показало розслідування, «через погану нічну видимість» він не впізнав машини швидкої допомоги та наказав відкрити вогонь. Лише згодом, коли ізраїльські військові підійшли до автівок, зʼясувалося, що це дійсно була рятувальна команда. У цьому інциденті загинули 15 палестинців, шістьох з яких експертиза ідентифікувала як терористів ХАМАС.

Приблизно через 15 хвилин стався третій епізод, коли ізраїльські війська обстріляли палестинську машину ООН.

Експертиза, як повідомляє ЦАХАЛ, не виявила жодних доказів того, що цивільних було страчено, а війська вели невибірковий вогонь.

Також експертиза встановила, що перші два інциденти сталися внаслідок «оперативного непорозуміння» з боку військовослужбовців, які відчували загрозу з боку сил противника. Третій інцидент стався внаслідок «порушення наказу під час бойової ситуації».

За результатами розслідування у ЦАХАЛ вирішили, що командир 14 бригади отримає догану із записом в особовій справі — за його загальну відповідальність за інцидент. Заступника командира розвідувального батальйону «Голані» звільнять з посади.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання. Представники ЦАХАЛ не виключають, що за бомбардуваннями піде нова наземна операція.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.