South China Morning Post: Китай успішно випробував неядерну водневу бомбу

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Дослідники КНР успішно провели контрольоване польове випробування неядерної водневої бомби.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Фахівці зазначили, що така бомба може спричиняти тривалі термічні ураження завдяки вогняній кулі температурою понад +1000 °C, здатній розплавити алюмінієві сплави. Спалах тривав більш як дві секунди. Для порівняння: вибухи тротилу зазвичай спричиняють спалах, що триває лише близько 0,12 секунди.

Ударна хвиля зброї становить 40% від потужності тротилу, але її термічна дія набагато інтенсивніша й триваліша. Відомо, що розробкою займався 705 дослідний інститут Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC).

Основу бомби складає магній гідрид — сріблястий порошок, здатний зберігати значно більше водню, ніж звичайні балони. При активації звичайними вибухівками речовина розкладається та вивільняє водень, що спричиняє потужне займання.

Розробка потенційно може мати військове застосування. Зброю застосовуватимуть для ураження важливих цілей або створення теплових зон на великих територіях, пише видання.