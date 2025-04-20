У США знову пройшли масові демонстрації проти політики Трампа

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Противники адміністрації президента США Дональда Трампа вийшли в суботу на масові мітинги по всій території США.

Про це пишуть Associated Press і BBC.

Ці протести відомі як «50501» («50 протестів, 50 штатів, 1 рух») припали на 250-ту річницю початку Війни за незалежність США.

Різноманітні заходи варіювалися від маршу в центрі Мангеттена і мітингу перед Білим домом до демонстрації в штаті Массачусетс в памʼять про «постріл, який пролунав на весь світ» 19 квітня 1775 року, що ознаменував початок Війни за незалежність.

У Денвері сотні протестувальників зібралися біля Капітолію штату Колорадо з плакатами, які висловлювали солідарність з іммігрантами та закликали адміністрацію Трампа до дій. Люди розмахували прапорами США, деякі з них тримали догори ногами, щоб подати сигнал лиха.

Тисячі людей також пройшли маршем через центр Портленду, штат Орегон, а в Сан-Франциско сотні людей на піщаному пляжі вздовж Тихого океану написали слова «Імпічмент та усунення», теж із перевернутим прапором США.

Люди пройшли центром Анкориджу, штат Аляска, з власноруч виготовленими плакатами з переліком причин їхньої демонстрації, серед яких був і плакат з написом: «Жоден плакат не є достатньо великим, щоб перерахувати ВСІ причини, чому я тут!».

Також відбулись протести біля автосалонів Tesla проти радника Трампа, мільярдера Ілона Маска та його ролі в скороченні федерального уряду.

Організатори заявляють, що виступають проти порушення Трампом громадянських прав і Конституції, зокрема проти депортації десятків іммігрантів та скорочення федерального уряду шляхом звільнення тисяч державних службовців і фактичного закриття цілих відомств.

Протести відбулися всього через два тижні після аналогічних загальнонаціональних демонстрацій, які пройшли 5 квітня.