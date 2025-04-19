Учені виявили колір, якого раніше ніхто ніколи не бачив. Однак розгледіти його не просто

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Американські вчені кажуть, що виявили колір, якого до цього ніхто ніколи не бачив. Це колір оло — схожий на бірюзовий, але значно інтенсивніший і багатший на відтінки.

Про це пише The Guardian.

Під час експерименту дослідники за допомогою лазерних імпульсів стимулювали окремі клітини сітківки ока, змушуючи зорову систему працювати за межами її природних можливостей. У результаті п’ятеро учасників побачили новий колір оло.

Зір людини базується на роботі трьох типів світлочутливих клітин — конусів, що реагують на довгі (L), середні (M) та короткі (S) хвилі світла.

У природі немає джерела світла, яке збуджує лише M-конуси — вони завжди активуються разом з іншими. Учені з Берклі змогли точно визначити розташування M-конусів у сітківці ока й за допомогою лазера поодинці стимулювати лише їх. Тож так вони створили унікальний зоровий досвід, який неможливо відтворити звичайними засобами.

Назва кольору оло відсилає до двійкового коду 010, що вказує на активацію лише M-конусів, без стимуляції L- або S-конусів.

Учені кажуть, що цей колір найбільше нагадує новий колір оло. Але все-таки це не він.

Технологія така точна і специфічна, що зараз її можна реалізувати лише через складну лазерну стимуляцію сітківки — навіть найсучасніші дисплеї не здатні створити подібний ефект. Тобто ми не побачимо оло на екранах смартфонів або завдяки системі віртуальної реальності.

Проте не всі науковці погоджуються з тим, що дослідникам вдалося виявити абсолютно новий колір. Наприклад, професор з Лондону Джон Барбур вважає, що це просто «більш насичений зелений», який неможливо побачити у звичайних умовах, але його не можна назвати новим кольором.

Хоч навколо відкриття точаться суперечки, вчені впевнені: технологія Oz Vision, яку вони створили, допоможе краще зрозуміти, як мозок «бачить» кольори — тобто як саме він обробляє сигнали від очей. Окрім цього, вона може стати корисною для вивчення кольорової сліпоти та хвороб очей, повʼязаних із сітківкою. Тобто людство лише починає дізнаватися, що ще можуть побачити наші очі — якщо їм трохи допомогти.