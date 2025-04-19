Україна повернула з російського полону 277 захисників

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Україна повернула 277 захисників з російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту і прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що 246 воїнів повернули в межах обміну полоненими, а ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Більшість з тих, кого вдалося повернути, — це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

Повернули девʼятьох офіцерів і 268 військовослужбовців рядового і сержантського складу.

Нинішній обмін четвертий у цьому році та 63-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4 552 людини — воїнів і цивільних. Обʼєднані Арабські Емірати виступили посередниками в цьому обміні.

Визволеним оборонцям нададуть усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, їх забезпечать усім необхідним на перший час, вони також отримають всі виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу.