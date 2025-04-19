Напад на військового в столичному Гідропарку. Правоохоронці затримали ще двох підлітків

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Правоохоронці затримали ще двох підлітків, які причетні до нападу на військового у Києві 18 квітня. Обоє — кияни віком 15 та 17 років.

Про це повідомляє поліція Києва.

У столичному Гідропарку ввечері 18 квітня підлітки побили військового. Двох з них правоохоронці затримали одразу — ними виявилися 17-річні місцеві мешканці.





За даними слідства, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Потім молодики повалили його на землю та почали бити ногами та руками.



Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавлення волі до чотирьох років. Наразі слідчі готуються повідомити про підозру всім фігурантам.