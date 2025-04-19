Генштаб: РФ втратила ще понад тисячу військових і 70 артсистем

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Протягом минулої доби, 18 квітня, РФ втратила ще 1 180 своїх військових убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 14 російських танків, 9 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО, 111 дронів оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, а також 208 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 940 150 тисяч військових.









Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.