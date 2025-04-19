Із китайськими військовополоненими Україна посилала сигнал і Європі. Огляд матеріалів іноземних медіа 18 квітня

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«Бабель»

Аналітичний матеріал про те, чому Україна вирішила порушити питання китайських найманців, які воюють на російському боці, вийшов на CNN. Очевидно, що в такий спосіб Київ намагається послати сигнал назовні, зокрема Сполученим Штатам. Інакше робити пресконференцію з полоненими ризиковано ― як пише медіа, це «майже напевно суперечить міжнародним гуманітарним нормам». Американські журналісти в матеріалі намагаються бути підкреслено коректними: вони не називають імен полонених і не розповідають жодних деталей, які могли б їх видати.

CNN переповідає слова полонених китайців: вони майже не розуміли російської та провоювали загалом три дні до того, як потрапили під атаку українських дронів. Згадують і про рекламу участі в окупаційних військах, яку росіяни поширюють у китайських соцмережах.

Те, що про китайців вирішили розповісти саме зараз, видання повʼязує з ескалацією суперечок між Китаєм і США. Так українці нібито намагаються показати Вашингтону, що протистояння з КНДР стосується не лише політики чи економіки. Інший адресат пресконференції ― політики ЄС, ідеться в матеріалі. На тлі охолодження взаємин зі США Європа активізувала контакти з Китаєм, намагаючись за рахунок більш інтенсивної торгівлі компенсувати падіння товарообороту зі Штатами. Мета Києва в цій ситуації ― нагадати, що Китай вдається і до дій, які загрожують безпеці континенту.

Далі в огляді ― про інтервʼю історика Філіпса ОʼБраєна щодо можливостей підтримки України лише європейськими силами та про хронічні поразки Трампа на переговорах. Повна версія огляду доступна для тих, хто підтримує нас на Patreon.