На Хмельниччині звільнили 16 прокурорів з інвалідністю, ще 47 досі на посадах

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У Хмельницькій обласній прокуратурі після скандалу з масовим оформленням довідок із фіктивними діагнозами звільнили 16 прокурорів з інвалідністю.

Про це представники прокуратури повідомили у відповідь на запит «Слідство.Інфо».

За даними правоохоронців, на Хмельниччині зараз працюють 47 прокурорів з інвалідністю. З 1 жовтня 2024 року до квітня 2025-го з посад звільнили 16 прокурорів з інвалідністю.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури.

Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а наприкінці жовтня звільнили і генпрокурора Андрія Костіна.

Через цей скандал наприкінці грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Медико-соціальних експертних комісій.