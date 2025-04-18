Засуджені за вбивство активіста Мирошниченка достроково вийшли з вʼязниці для служби в ЗСУ

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Винні в убивстві активіста Артема Мирошниченка, яке сталося в листопаді 2019 року в Бахмуті, достроково вийшли на волю — усе тому, що вони вступили до лав ЗСУ.

Про звільнення Миколи Барабаша йдеться в ухвалі Полтавського районного суду від 13 лютого, а про звільнення Олександра Баришка — в ухвалі Первомайського міськрайонного суду від 12 лютого.



Окрім того, Словʼянський міськрайонний суд Донецької області на запит видання ZMINA відповів, що Барабаш і Баришок справді вийшли на волю, щоб служити в армії.





Судові документи свідчать, що засуджені самі висловили бажання вступити до лав ЗСУ. Колонії, де вони перебували покарання — Божківська на Полтавщині та Первомайська на Харківщині, подали до суду відповідні клопотання.

У цих документах, окрім прохання про умовно-дострокове звільнення для Барабаша і Баришка, також ішлося про необхідність встановити за ними адміністративний нагляд на один рік.

Обох засуджених військово-лікарська комісія визнала придатними до служби. Вони також отримали згоду від командирів військових частин, у яких захотіли служити.

На момент УДО Барабаш не досидів до кінця терміну 2 роки, 9 місяців і 26 днів, а Баришок — 3 роки, 10 місяців і 26 днів.

Про яку справу мова

Увечері 29 листопада 2019 року в Бахмуті двоє неповнолітніх побили Артема Мірошниченка біля поштового відділення. За даними поліції, 16-річний підліток бив волонтера, а його 17-річний приятель, який нещодавно отримав умовний термін за пограбування, спостерігав за подією. Підлітків затримали наступного дня.

6 грудня Мірошниченко, не виходячи з коми, помер у лікарні Бахмута. Місцеві медіа і друзі волонтера писали, що його вбили за українську мову. Начальник поліції Бахмуту заявив, що нападник пояснив свої дії тим, що хотів відпрацювати на людині свої навички в єдиноборствах.

Суд 11 грудня заарештував без права на заставу двох, на той момент, підозрюваних у смерті волонтера Мірошниченка.

Вироки їм винесли 13 червня 2024 року. Слов’янський міськрайонний суд засудив Миколу Барабаша до 8 років позбавлення волі, а Олександра Баришка — до 9 років і 1 місяця. Їх обох засудили за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою людей, що призвело до смерті людини, і розбій. Час перебування в СІЗО їм зарахували в термін перебування за ґратами.

Мобілізація засуджених

17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Закон передбачає можливість для увʼязнених вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом.

Однак такою можливістю можуть скористуватися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Водночас засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство, тероризм і держзраду мобілізуватися не зможуть. Також не дозволять замінити покарання на можливість воювати засудженим за порушення правил дорожнього руху у стані спʼяніння і за особливо тяжкі корупційні злочини.

Щоб потрапити в ЗСУ (і виключно на контракт), вʼязні мають написати заяву, пройти ВЛК, оцінку психічного стану, отримати від суду дозвіл, а потім зʼявитися в ТЦК. Військова частина сама вирішуватиме, чи готова мобілізувати увʼязненого.