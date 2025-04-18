Бригаду «Азов» очолив Богдан Грішенков. Що про нього відомо

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Новим командиром 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» став підполковник Богдан Грішенков (з позивним «Пугач») — у бригаді він служить вже майже 10 років.

Про це повідомили на сторінці бригади.





Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.



Богдан Грішенков





«Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ “Азов”», — йдеться в повідомленні.



Напередодні, 15 квітня, Національна гвардія України на основі 12 бригади спеціального призначення «Азов» створила 1 корпус «Азов», його очолив полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс»).





Що відомо про Богдана Грішенкова



Богдан Грішенков народився 20 жовтня 1993 року в місті Слов’янськ, що на Донеччині.

До деокупації рідного міста 5 липня 2014 року він не планував пов’язувати своє життя з армією — на нього вплинули добровольці. До загону спеціального призначення «Азов» він приєднався 8 травня 2015-го.

У лютому 2020 року його призначили командиром однієї з рот «Азову». Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Богдан Грішенков зустрів у Маріуполі — обороняв місто на одному з найскладніших напрямків. Під час боїв за «Азовсталь» 10 травня 2022 року отримав кульове поранення.

А 20 травня того ж року «Пугач» разом із командуванням Маріупольського гарнізону на чолі з Денисом Прокопенком виконав наказ українського військового керівництва і залишив територію «Азовсталі» в одній з останніх груп.

Після цього його разом з іншими військовополоненими азовцями доправили до колонії в Оленівці. У ніч на 29 липня 2022 року окупаційні війська підірвали барак, у якому був Богдан — він отримав численні осколкові поранення голови, рук і ніг, а також втратив два пальці на нозі.

Богдана Грішенкова звільнили з російського полону 21 вересня 2022 року. Після реабілітації Богдан повернувся на службу в складі «Азову».

Його побратим розповів, що завдяки великому бойовому досвіду він швидко і якісно організував роботу у своїй роті під час літнього контрнаступу 2023 року.

У липні 2023-го «Пугача» призначили першим заступником командира 1 батальйону 12 бригади «Азов». У лютому 2024 року він став командиром батальйону. Під його керівництвом підрозділ проводив наступальні та оборонні операції в Серебрянському лісі й на Торецькому напрямку, йдеться в повідомленні бригади.



За майже 11 років служби Богдан отримав 12 державних нагород, зокрема «Срібний хрест», Орден Богдана Хмельницького III ступеня, Орден «За мужність» III ступеня та інші.