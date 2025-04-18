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Джигурда, SHAMAN і Расторгуєв. Україна ввела нові санкції проти росіян

Автор:
Олександра Опанасенко
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки і оборони. Під обмеження потрапили відомі спортсмени та діячі культури.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Загалом під українські санкції потрапили 59 російських фізичних осіб та 60 підприємств, а ще три громадяни Китаю. У переліку обмежень:

Також під українські санкції потрапила й низка російських компаній. Серед них — акціонерне товариство «Арсенал», «Алтайський хімпром», «База № 1 хімреактивів», «Балтійська промислова компанія» і «Вектор», Володимирський завод прецизійних сплавів, металургійний завод «Електросталь», науково-виробниче обʼєднання «Магнетон» та інші.