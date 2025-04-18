Джигурда, SHAMAN і Расторгуєв. Україна ввела нові санкції проти росіян
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки і оборони. Під обмеження потрапили відомі спортсмени та діячі культури.
Про це йдеться у відповідному указі президента.
Загалом під українські санкції потрапили 59 російських фізичних осіб та 60 підприємств, а ще три громадяни Китаю. У переліку обмежень:
- Апексімова Ірина Вікторівна — радянська і російська акторка і режисерка театру та кіно, театральна діячка, співачка, телеведуча. Негативно висловлювалася про Україну, зокрема про те, що Одеса нібито не є її частиною.
- Велика Софʼя Олександрівна — російська фехтувальниця, чемпіонка та триразова срібна медалістка Олімпійських ігор.
- Вяльбе Олена Валеріївна — російська лижниця і триразова олімпійська чемпіонка. Серед іншого, хвалила російську армію за те, що вони зробили з окупованим Маріуполем — і закликала росіян купувати там квартири.
- Гогунський Віталій Євгенович — російський актор українського походження, фігурант бази «Миротворець» за антиукраїнську діяльність, композитор і співак. Служба безпеки України вручала йому підозру за пропаганду війни Росії.
- Джигурда Микита Борисович — російський актор українського походження. Підтримував російське вторгнення в Україну та допомагав російській армії, а також говорив про бажання воювати в лавах окупантів.
- Дронов Ярослав Юрійович (більше відомий під псевдонімом SHAMAN) — російський співак і музикант, прихильник російського лідера Володимира Путіна. Активно підтримує російське вторгнення в Україну.
- Кончаловський Єгор Андрійович — російський кінорежисер, сценарист і продюсер, фігурант бази даних центру «Миротворець». Брав участь у пропагандистських заходах російської окупаційної влади на території анексованого Криму.
- Куклачов Юрій Дмитрович — російський актор, відкрито підтримував російську збройну агресію та закликав бомбардувати українські міста.
- Кучера Оскар Олександрович — російський актор і пропагандист, підтримує путінський режим та війну Росії проти України.
- Лебедєв Денис Олександрович — російський боксер-професіонал, що виступав у першій важкій вазі, підтримує війну Росії проти України.
- Миронов Євген Віталійович — російський актор театру і кіно, підтримує російське вторгнення в Україну.
- Нагорний Микита Володимирович — російський гімнаст і олімпійський чемпіон. Неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим, особисто підтримує російських військових та їхні сімʼї.
- Панкратов-Чорний Олександр Васильович — російський актор і кінорежисер, підтримує путінський режим і війну Росії проти України.
- Полунін Сергій Володимирович — російський артист балету українського походження. Підтримує російське вторгнення в Україну і проводив збори пожертв для допомоги російським військовим. На тілі Полуніна є три татуювання із зображенням Володимира Путіна.
- Проводников Руслан Михайлович — російський професійний боксер, що виступав у першій напівсередній вазі, співпрацює з російською владою так званої «ЛНР».
- Расторгуєв Микола Вʼячеславович — російський естрадний співак, соліст гурту «Любэ». Систематично підтримує збройну агресію Росію проти України, окупацію українських територій, політику Путіна та кремлівський режим.
- Розенбаум Олександр Якович — російський співак, композитор, поет, актор і письменник. Підтримує путінський режим і війну Росії проти України.
- Сукачов Ігор Іванович (також Гарік Сукачов) — російський рок-музикант, поет, композитор, кінорежисер і актор. Відкрито підтримує військову агресію Росії проти України з 2014 року.
- Цискарідзе Микола Максимович — російський артист балету, підтримує путінський режим і війну Росії проти України.
- Чумаков Роман Васильович (або ж Рома Жиган) — російський репер, підтримує путінський режим і війну Росії проти України.
Також під українські санкції потрапила й низка російських компаній. Серед них — акціонерне товариство «Арсенал», «Алтайський хімпром», «База № 1 хімреактивів», «Балтійська промислова компанія» і «Вектор», Володимирський завод прецизійних сплавів, металургійний завод «Електросталь», науково-виробниче обʼєднання «Магнетон» та інші.