У Тувалу в Тихому океані вперше зʼявилися банкомати — і це стало величезним святом

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У тихоокеанській державі Тувалу зʼявилися перші банкомати. Для країни, де раніше розплачувалися лише готівкою, це стало справжнім святом.

Про це пише CNN.

На головному острові Фунафуті прем’єр-міністр Фелеті Тео показав банкомати громаді, назвавши цю подію «значним етапом». У присутності місцевих високопосадовців він урочисто розрізав гігантський шоколадний торт на честь відкриття нової послуги.

Генеральний директор Національного банку Тувалу Сіосе Тео, який і керує банкоматами, назвав цю подію «великим досягненням» і «трансформаційним кроком». Він переконаний, що це відкриє нові можливості для економічного розвитку країни з населенням близько 11 200 людей.

Ось як на Тувалу святкують відкриття банкоматів — величезним шоколадним тортом.

Тувалу — одна з найменших країн світу: площа дев’ятьох її острівців становить лише 26 км². У 2023 році її відвідали трохи більше ніж 3 тисячі туристів.

У країні є один аеропорт — на острові Фунафуті, який обслуговує кілька рейсів на тиждень з Фіджі. Коли літаки не прилітають, злітно-посадкова смуга перетворюється на майданчик для гри в регбі чи футбол.

Всередині країни мешканці пересуваються між островами на поромах — внутрішніх авіарейсів немає.

Тувалу на мапі світу.

Та попри святкові новини, Тувалу залишається однією з країн, що найбільше потерпають від кліматичної кризи. Найвища точка держави — лише 4,5 метра над рівнем моря. Через підняття рівня океану солона вода витісняє берегову лінію та руйнує без того обмежені сільськогосподарські угіддя. А підвищення температури загрожує морським екосистемам.