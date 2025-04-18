Бронював чоловіків за гроші: посадовцю Міноборони повідомили про підозру

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Посадовця одного з центрів Міністерства оборони підозрюють в одержанні хабаря. За даними слідства, він організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних з метою ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора

Фігурант за гроші влаштовував чоловіків на цивільні посади в структурі центру та інших підрозділах Міноборони, кажуть правоохоронці. Військовозобовʼязані отримували витяги про призначення на посади та довідки про бронювання строком до кінця мобілізації. Дані вносили до Єдиного державного реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

Оборудка працювала завдяки службовим повноваженням і особистим звʼязкам підозрюваного: він мав вплив на посадовців ТЦК та СП. За матеріалами справи, вартість «послуг» становила від $8 тисяч до $10 тисяч. Кошти офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті. Попередньо, «послугою» скористалися щонайменше 50 людей.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він одержував другу частину хабаря на суму $8 тисяч. Під час обшуків у помешканнях підозрюваного, посадовців ТЦК та СП і «клієнтів» вилучили документи про бронювання, листування та інші докази.

До суду подали клопотання про обрання офіцеру запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми, включно з посадовцями військкомату.