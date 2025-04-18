NYT: США закривають три військові бази і частково виводять військових із Сирії

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США закривають три з восьми своїх оперативних баз на північному сході Сирії. Притому кількість американських військових, дислокованих у країні, зменшиться з 2 000 до 1 400 людей.

Про це пише The New York Times з посиланням на двох високопосадовців США.

Закриваються бази Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates і третій, набагато менший обʼєкт — його назви газета не уточнює. За 60 днів американські командири оцінять, чи варто проводити додаткові скорочення.

Військові експерти рекомендували залишити в Сирії щонайменше 500 американських військових, проте президент США Дональд Трамп «висловлював глибокий скептицизм» стосовно збереження будь-яких американських військ у країні, пише газета. Падіння режиму Башара Асада скоротило кількість загроз у Сирії «принаймні зараз».

Очікується, що адміністрація президента США перегляне свою політику щодо Сирії, і деякі чиновники вважають, що кількість американських військових можуть скоротити більш ніж удвічі, або їх повністю виведуть.

Співрозмовники The New York Times відзначили, що американські військові в Сирії, хоча їх і поменшало, продовжать підтримувати очолювані курдами Сирійські демократичні сили (SDF) у їхній боротьбі з тероризмом, зокрема з бойовиками «Ісламської держави».

У США також сподіваються, що новий уряд Сирії стане партнером проти «Ісламської держави». За словами американських посадовців, перші кроки співпраці були позитивними: уряд Сирії діяв на основі розвідданих США, щоб запобігти вісьмом змовам ІД у Дамаску.