Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад 1 500 військових і десятки одиниць військової техніки

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Getty Images / «Бабель»

Протягом минулої доби, 17 квітня, РФ втратила ще 1 530 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили вісім російських танків, 40 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб ППО, 140 дронів оперативно-тактичного рівня, а ще 312 одиниць автомобільної і 51 одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 938 тисяч військових.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.