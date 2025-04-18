Росіяни атакували Харків балістичними ракетами. Є загиблий, десятки людей постраждали

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Пресслужба ДСНС

Удосвіта 18 квітня російські війська обстріляли Харків. Одна людина загинула у власній квартирі, ще понад 60 людей постраждали. Серед поранених — дві дитини.

Про це повідомили голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих від удару збільшується. Зараз до лікарні госпіталізували 13 людей, серед них — дві дитини. Причому чотири людини у важкому стані.

Попередньо, Основʼянський район Харкова атакували балістичними ракетами з касетними частинами — саме тому площі ураження дуже великі. Пошкоджені понад 20 багатоквартирних будинків та більш як 30 приватних.

Профільні служби продовжують ліквідувати наслідки російських ударів на місці влучань. Наслідки удару уточнюють.