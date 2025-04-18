Як колишній вчитель історії намагається витягти росіян зі світу пропаганди. Огляд матеріалів іноземних медіа 17 квітня

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«Бабель»

The New York Times розповідає про колишнього вчителя історії з Білої Церкви Василя Дрібницю, який використовує знання, щоб розвінчувати міфи російської пропаганди ― персонально, по відеозвʼязку з росіянами. Для цього він використовує сервіси на кшталт Chatroulette, які пропонують випадковий контакт із людьми. Розмови Дрібниця записує і потім викладає в ютуб-каналі, який вже зібрав понад пів мільйона підписників. Більшість із них українці: співгромадянам вчителя цікаво, як він розвінчує російські пропагандистські міфи та якими аргументами вони можуть послуговуватись у суперечках із росіянами. Зазвичай опоненти Дрібниці не витримують і виходять з діалогу, не маючи контраргументів.

59-річний Дрібниця добре знає, як історія може стати політичним інструментом, пише видання. Він навчався в радянській системі, де нічого не було, наприклад, про Голодомор. Його університетський викладач заявив, що Голодомор вигадали західні буржуазні націоналісти. Однак навчання Василя припало саме на часи розпаду Радянського Союзу, і чимало з раніше прихованого стало загальновідомим. Після цього Дрібниця вирішив, що варто займатись просвітництвом ― і пішов у вчителі.

Продовження історії Василя Дрібниці та резюме ще двох матеріалів ― далі в огляді. Його повна версія доступна для тих, хто підтримує нас на Patreon.