Єврокомісія вперше заборонила запрошувати ШІ-агентів на онлайн-зустрічі

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Європейська комісія вперше офіційно заборонила використовувати віртуальних асистентів зі штучним інтелектом під час своїх онлайн-зустрічей.

Про це пише Politico.

Уперше заборону застосували минулого тижня, під час дзвінка з представниками мережі офісів підтримки цифрової політики по всій Європі. «ШІ-агенти не допускаються», — йшлося у слайді з етикету онлайн-зустрічі на початку презентації.

Єврокомісія підтвердила, що справді ввела це правило. Але деталі та причини рішення не уточнила.

Поява так званих ШІ-агентів — це несподіваний поворот у розвитку технологій штучного інтелекту. Найбільш популярне застосування штучного інтелекту — це чат-боти, як-от ChatGPT від OpenAI, які можуть генерувати текст, надавати інформацію або виконувати завдання на запит людини. Але ШІ-агенти виходять за межі цього.

Фактично, віртуальні асистенти — це помічники, які автономно виконують завдання і можуть взаємодіяти в онлайн-середовищі. Вони діють від імені користувача, виконуючи серії завдань, щоб допомагати людям у роботі або повсякденному житті. Наприклад, беруть участь в онлайн-зустрічах і роблять нотатки або ж озвучують певну інформацію.

Хоча технологія ще не врегульована окремим законодавством, ШІ-моделі, що лежать в її основі, вже підпадають під Закон Євросоюзу про штучний інтелект. Цей інцидент також може стати поштовхом для створення окремого законодавства про регулювання алгоритмічного управління, коли рішення щодо працівників приймаються на основі алгоритмів.

Таким чином, навіть у цифровому просторі ЄС прагне зберегти чіткі правила участі людини в процесах ухвалення рішень і не готовий допустити, щоб ШІ автоматично «засідав» замість реальних людей.