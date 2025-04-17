WP: У Сумах під час російського удару нагороджували військових. Журналісти поговорили з учасником церемонії

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Журналісти американської газети The Washington Post поговорили з українським військовим, який брав участь у нагородженні в Сумах — під час цього Росія атакувала місто балістичними ракетами. Учасники церемонії під час ракетної атаки не постраждали, але загиблі — десятки мирних жителів, які опинилися поруч із місцем удару.

Церемонія нагородження проходила в підвалі будівлі Сумського держуніверситету, розповів журналістам Олександр. У момент удару він та інші військові, включно з побратимами зі 117 бригади ТрО, перебували в безпеці. У цей же час дружина Олександра на вулиці намагалася допомогти шестирічній прийомній доньці військового, яка дістала осколкове поранення легені. Зараз дитина у відділенні інтенсивної терапії.

Український військовий Олександр разом із дружиною доглядає за падчеркою в реанімації. Дитина постраждала під час російського ракетного удару по Сумах 13 квітня. The Washington Post

Олександр звинувачує в ударі не тільки росіян, але й місцеву владу Сум. Проведення нагородження в Сумах військовий вважає непотрібним і безвідповідальним. Місто розташоване близько до кордону з Росією, не має серйозної ППО і регулярно зазнає атак. Саме нагородження могло бути ціллю росіян для цього удару.

До того як приїхати в Суми, Олександр воював у Бєлгородській області Росії. Саме звідти його викликали на нагородження в Суми, що, за його словами, викликало в нього роздратування: «Мені не потрібні ці медалі і ці папери. Я хочу вбити всіх російських солдатів і повернутися додому до свого цивільного життя».

Він вважає «на 100% відповідальним» за смерті та поранення цивільних голову військової адміністрації Сумської області Володимира Артюха. Після російського удару по Сумах Кабінет міністрів України погодив його звільнення, однак це ще має погодити президент.

Рятувальники розбирають завали у Сумах.

Про невдоволення українськими посадовцями через церемонію нагородження каже і Алла Зубакієва, мати 13-річного Михайла, який постраждав під час удару:

«Я серджуся не тільки на росіян — я також вважаю відповідальною владу». Новину про швидке звільнення Артюха вона сприйняла зі схваленням: «І слава богу».

За міжнародним правом, обидві сторони конфлікту повинні намагатися запобігти шкоді цивільному населенню, зазначає WP.

Росія запустила ракети по цивільній частині міста, що призвело до великої кількості жертв. У той день, Вербну неділю, багато цивільних людей ішли до церкви. Однак журналісти зазначають, що і від України міжнародні норми вимагають уникати розміщення військових цілей у густонаселених цивільних районах. Коли війська захищають житлові масиви від атак, виконати цю вимогу дуже важко, але такі заходи, як церемонія нагородження, не виглядають обовʼязковими, додає газета.

Що відомо про удар

Вранці 13 квітня 2025 року Росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей, з них двоє дітей 17 і 12 років, ще 117 людей отримали поранення.

Українська влада офіційно не підтверджувала проведення церемонії нагородження військових у день удару. Але про це заявляли деякі політики, зокрема мер міста Конотоп Артем Семеніхін. Він назвав винним у події голову Сумської ОВА Володимира Артюха.

Сам Артюх сказав, що не ініціював церемонію нагородження, його туди запросили. Хто саме — він не сказав.