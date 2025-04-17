Астрономи знайшли найвагоміший доказ існування позаземного життя

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Учені знайшли в атмосфері далекої планети K2-18b сліди двох хімічних сполук, походження яких повʼязане з життєдіяльністю організмів. Поки це найпереконливіше свідчення того, що інопланетне життя справді існує.

Про це повідомляє The New York Times.

Масивна K2-18b розташована за межами Сонячної системи — вона обертається навколо зорі на відстані 120 світлових років від Землі. Екзопланету у 2015 році відкрили канадські науковці, використавши дані з космічного телескопа Kepler. K2-18b — це так званий суб-Нептун: планета більша за обʼєкт земного типу, але менша за газові гіганти на кшталт Нептуну.

У 2021 році команда астронома з Кембриджського університету Нікку Мадхусудхана припустила, що деякі суб-Нептуни можуть мати океани теплої води під атмосферою, багатою на водень, метан та інші вуглецеві сполуки. Дослідники створили для таких тіл новий термін — Hycean.

Після запуску телескопа Джеймса Вебба в грудні 2021 року вдалося дізнатися більше. Коли K2-18b проходить біля своєї зорі, її атмосфера освітлюється, а гази змінюють колір світла. Це дозволило аналізувати хімічний склад атмосфери планети.

У 2023 році вчені виявили там слабкі ознаки диметилсульфіду (DMS) — молекули, яка на Землі утворюється живими організмами, зокрема морськими водоростями. Саме ця речовина надає морю характерного запаху.

Торік атмосферу K2-18b проаналізували повторно, використовуючи інший інструмент телескопа Вебба. Сигнал диметилсульфіду був ще сильнішим, як і схожої молекули — диметилдисульфіду.

Виявилося, що K2-18b може містити у тисячі разів більшу кількість DMS, ніж є на Землі. Це дає можливість припустити, що її океани кишать життям. Однак фахівці застерігають: необхідно дослідити цю тему ретельніше. Вони хочуть зʼясувати, чи справді K2-18b — це планета типу Hycean, чи це просто гарячий кам’яний гігант із магмою та пекельною атмосферою водню.