Росія атакувала Україну балістичними ракетами та дронами. Що вдалося збити

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У ніч на 17 квітня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома зенітними керованими ракетами С-300/400, а ще 75 дронами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО збила 25 російських дронів. Ще 30 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, тобто своєї цілі не досягли.

Через російську атаку постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина. Зокрема, у Дніпрі через російську атаку загинули три людини, серед них одна дитина. Ще десятки людей поранені.