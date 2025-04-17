Росія атакувала Україну балістичними ракетами та дронами. Що вдалося збити
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч на 17 квітня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома зенітними керованими ракетами С-300/400, а ще 75 дронами різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ППО збила 25 російських дронів. Ще 30 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, тобто своєї цілі не досягли.
Через російську атаку постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина. Зокрема, у Дніпрі через російську атаку загинули три людини, серед них одна дитина. Ще десятки людей поранені.