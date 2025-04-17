Росіяни масовано атакували Дніпро дронами — серед загиблих є дитина

Новини

Російські військові ввечері 16 квітня масовано обстріляли Дніпро безпілотниками. У місті виникли пожежі, відомо про трьох загиблих і десятки постраждалих.

Про це повідомляють ДСНС і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти вдарили по місту близько 23 години. Наразі відомо про 30 постраждалих, з них пʼятеро дітей. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один з них — у важкому стані. Троє загиблих, серед них одна дитина.

Внаслідок атаки у Дніпрі понівечені близько десятки багатоквартирних житлових будинків та стільки ж приватних. Ворог пошкодив корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназію. Постраждали також харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини та майже 15 автівок, каже Сергій Лисак.