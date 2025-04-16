Справу ексголови Броварської РДА Майбоженка, який збив 4 людей на переході, відправили на новий розгляд

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Київський апеляційний суд призначив новий розгляд справи про ДТП за участі ексголови Броварської РДА Володимира Майбоженка.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Раніше Майбоженку призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати автомобілем на три роки.

До того ж суд вирішив повернути Майбоженку автомобіль Volvo, який протягом розгляду справи зберігали на штрафмайданчику.

ДТП у Броварах

ДТП за участі Майбоженка сталася ввечері 26 квітня 2024 року. Він збив чотирьох людей на пішохідному переході.

Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і наїхав на пішоходів. Тест на приладі Drager показав, що у водія вміст алкоголю був 2,31 проміле за допустимої норми в 0,2 проміле.

27 квітня Майбоженка звільнили з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.