Ексзаступнику голови ОП оголосили підозри у відмиванні грошей та хабарництві

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило нові підозри колишньому заступнику голови Офісу президента, якого раніше вже підозрювали в незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Бюро не уточнює імені підозрюваного, але судячи з деталей справи, мова про Андрія Смирнова.

За даними слідства, підозрюваний у 2019—2021 роках незаконно отримав гроші, які вирішив відмити через будівництво приватних будинків загальною площею понад 300 м² у рекреаційній зоні Одещини.

Для маскування таких дій він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, і передав для зведення обʼєктів майже 6,5 мільйона гривень. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

Детективи також встановили, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією хабаря у вигляді робіт і послуг на $100 тисяч для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це він просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері — забезпечити перемогу його компанії.

За даними слідства, топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобовʼязання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

Про підозру наразі повідомили:

колишньому заступнику керівника Офісу Президента України (2019—2024 рр.) — ч. 1 ст. 368-5 , ч. 1 ст. 209 , ч. 2 ст. 209 , ч. 4 ст. 368 КК України;

, , , КК України; власнику будівельної компанії – ч. 1 ст. 369 КК України.

Слідство триває, встановлюються інші причетні до протиправних дій підозрюваного.

Згодом сам Смирнов відреагував на ситуацію Він вважає, що нові підозри йому оголосили, оскільки закінчуються строки розслідування в іншій справі про незаконне збагачення.