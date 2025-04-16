Росіяни розстріляли беззбройного українського полоненого на Донеччині

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Росіяни розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 11 квітня троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон.

Одного з беззбройних українських військових представники армії РФ розстріляли з автоматичної зброї.

Прокуратура почала розслідування за статтею про скоєння воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

Страти українських військовополонених

За даними станом на грудень 2024 року, росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися у 2024-му. Це дані станом на грудень 2024 року.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів. Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає, що МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.