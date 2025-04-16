Bloomberg: Росія просить у США дозволити купити літаки Boeing за рахунок заморожених активів

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Росія звернулася до США з проханням дозволити придбати літаки Boeing за рахунок мільярдів доларів заморожених активів, щойно вдасться досягнути припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнане джерело в Москві.

Це прохання не є умовою згоди Росії на перемирʼя, підкреслює джерело Bloomberg. Але в Москві розуміють, що заморожені активи не вдасться використати для купівлі літаків без зупинення бойових дій.

Сума заморожених у США російських активів невелика — близько $5 мільярдів. Загалом США, Велика Британія і Європейський Союз заморозили $280 мільярдів резервів Центрального банку Росії, але понад дві третини заблоковані саме в ЄС.

Угода про літаки Boeing може стати частиною ослаблення санкцій проти Росії у разі припинення бойових дій, зазначає Bloomberg. Утім, поки США офіційно відмовляються обговорювати це питання.

«США не обговорюватимуть жодних економічних зобовʼязань доти, доки не досягнуть припинення вогню [в Україні]», — заявив речник Ради національної безпеки США Браян Гʼюз.

Раніше Росія просила США зняти санкції з найбільшої російської державної авіакомпанії «Аерофлот», а також відновити пряме авіасполучення між країнами. Перший віцепремʼєр РФ Денис Мантуров у лютому заявив, що Москва готова відновити співпрацю з Boeing, яка до повномасштабного вторгнення РФ в Україну була великим покупцем російського титану. Але США залишили пропозицію без офіційної відповіді.

Після вторгнення в Україну у 2022 році Boeing повністю припинила свою діяльність у Росії, зокрема закрила великий інженерний центр. Але поточна торговельна війна, спричинена тарифною політикою президента США Дональда Трампа, послаблює позиції Boeing і на інших ринках.