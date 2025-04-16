Бельгія надасть Україні €150 мільйонів. Куди витрачатимуть кошти

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Бельгія надасть Україні €150 мільйонів фінансової допомоги. Ця допомога надійде в рамках нової міжнародної технічної допомоги — «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine), яка діятиме до 2028 року.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.



Кошти спрямують на відновлення і підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими, а також створення інклюзивного середовища.

BE-Relieve Ukraine — це не просто технічна допомога, а проєкт, що фокусується на партнерстві між Україною та Бельгією для відбудови нашої країни. Головна ідея співпраці — «Відбудувати краще, ніж було».



Програму реалізує уряд Королівства Бельгія через агентство з розвитку Enabel. Бенефіціарами проєкту є Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки та Міністерство економіки України.

Проєкт охоплюватиме не лише національний рівень, а й регіональний. Так, серед обʼєктів є Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.



Основні напрями проєкту:

Модернізація енергетичної інфраструктури. Під час програми планують впровадити децентралізовані системи опалення й електропостачання, а також передавати мобільні котельні та генератори.

Під час програми планують впровадити децентралізовані системи опалення й електропостачання, а також передавати мобільні котельні та генератори. Охорона здоров’я та соціальний захист. У цьому напрямку хочуть реконструювати медичні заклади, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги.

У цьому напрямку хочуть реконструювати медичні заклади, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги. Освіта та працевлаштування. У рамках програми планують оновити інфраструктуру шкіл і професійно-технічної освіти, проводити форуми для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою.

У рамках програми планують оновити інфраструктуру шкіл і професійно-технічної освіти, проводити форуми для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою. Підтримка євроінтеграції. Програма також сприятиме реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.

Серед перших кроків — передача 212 генераторів для шкіл і садочків, мобільні котельні для лікарень і комунальних установ, а також відновлення медичних закладів.

Цей проєкт — приклад підходу Team Europe, коли європейські партнери об’єднують зусилля, щоб допомогти Україні у відновленні та змінах.