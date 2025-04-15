Bloomberg: ЄС і США на переговорах щодо мит досягли лише незначного прогресу

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Цього тижня Європейський Союз і США досягли незначного прогресу в подоланні торговельних розбіжностей, оскільки представники адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що більшість американських тарифів не скасують.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами джерел, єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович залишив зустріч, не отримавши чіткого уявлення про позицію США. 14 квітня у Вашингтоні він мав майже двогодинну зустріч з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром.

Американські чиновники зазначили, що «взаємні» мита у 20%, які були знижені до 10% на 90 днів, та інші тарифи, спрямовані на автомобілі та метали, повністю не скасують.

Хоча американські чиновники припускають, що галузеві заходи повинні залишитися, деякі тарифи на автомобілі можуть бути компенсовані коштом збільшення інвестицій, виробництва та експорту зі США, кажуть люди, які брали участь в опитуванні. Однак вони припустили, що якщо американський експорт не отримає поштовху, мита можуть зрости в майбутньому.