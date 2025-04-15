FT: Світовий ринок діамантів завмер через мита Трампа

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Київська міська митниця ДФС

Галузь торгівлі діамантами вартістю $82 мільярди «завмер» через мита президента США Дональда Трампа і глобальну торгову війну. Крім того, поставки через центр торгівлі дорогоцінними каменями в Антверпені знизилися приблизно до однієї сьомої від звичайного рівня.

Про це пише Financial Times.

Масштабні мита Трампа включають 10-відсоткове мито на імпорт алмазів, а також запропоновані змінні «взаємні» мита залежно від країни походження, хоча багато інших мінералів, таких як золото і мідь, не підпадають під дію цих заходів.

США є найбільшим у світі споживачем алмазів, на них припадає приблизно половина світового попиту. Вони змушені імпортувати всі алмази, оскільки не мають власних алмазних копалень.

Хоча Білий дім призупинив так звані взаємні мита на 90 днів, базовий тариф у 10% вже діє і залишається в силі. Невизначеність перспектив має охолоджуючий ефект на торговців дорогоцінними каменями, а також на величезну індійську полірувальну промисловість.

За словами Карен Рентместерс, генерального директора Антверпенського алмазного центру, поставки діамантів з Антверпену зайшли в глухий кут після того, як цього місяця Трамп оголосив про нові глобальні мита.

Вона сказала, що включення діамантів в американські тарифи не має ніякого сенсу, і порівняла потрясіння у галузі з потрясіннями, викликаними пандемією коронавірусу. За оцінками Рентместерс, зараз щоденні поставки становлять лише сьому частину від нормального рівня.

Зазвичай діамант багато разів перелітає по всьому світу, перш ніж опиниться в руках покупця — між країнами-виробниками, такими як Ботсвана, торговими центрами, включно з Дубаєм, і полірувальними центрами в Індії. Єдина частина ланцюга постачання, яка розташована у США, — це процес сертифікації. Найбільше у світі сертифікаційне агентство — це Гемологічний інститут Америки, що базується в Каліфорнії і налічує 3 200 співробітників.

Тепер же нормальний процес транспортування діамантів до США та зі США для сертифікації під загрозою. Через мита інститут розширює свої послуги за кордоном у восьми міжнародних офісах.

На думку аналітиків, глобальна торгова війна, ймовірно, вдарить по загальному попиту на алмази, а також створить великі зсуви в ланцюжку поставок. Особливо може постраждати Індія, чия величезна полірувальна промисловість обробляє понад 90% світових алмазів.

Оскільки вважається, що готові діаманти «походять» з тієї країни, де вони були відшліфовані, багатомільярдна індійська індустрія експорту діамантів постраждає від запропонованого США мита у 27% на індійські товари — якщо тільки дві країни не укладуть угоду, щоб уникнути тарифів.