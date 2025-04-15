Головою Суспільного мовлення обрали Миколу Чернотицького

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Наглядова рада «Суспільного» призначила голову правління компанії. Ним став Микола Чернотицький — чинний очільник компанії.

Це стало відомо з трансляції засідання.

За нього проголосували 10 членів наглядової ради з 16. Кандидатуру ексміністра Олександра Ткаченка підтримали 6 членів наглядової ради. За інших двох кандидатів Володимира Горковенка та Миколу Фаєнгольда голосів не було.

Чернотицький обійматиме посаду наступні 4 роки. Він наголосив, що протягом цього періоду хоче збільшувати сумарне охоплення зі збереженням довіри до контенту.

Микола Чернотицький.

Для нього це буде другий термін на цій посаді — уперше його обрали на цю посаду у 2021 році. До цього Микола Чернотицький був членом правління «Суспільного» і відповідав за адміністративно-господарський напрям та регіональний розвиток.