ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині

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Збройні сили України повернули під контроль село Дніпроенергія Волноваського району Донецької області.

Про це повідомляє командувач тактичної групи «Вугледар» Сергій Наєв.

За його словами, вдалося зменшити втрати особового складу на 20% і покращити тактичне положення на двох критичних напрямках. У коментарі «Українській правді» Сергій Наєв додав, що село Дніпроенергія деокупували близько двох тижнів тому.

Росіяни продовжують спроби прориву, залучають більше техніки та живої сили, зростає кількість штурмів, каже Наєв. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе — Скудне ворожа техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом.

Українська аеророзвідка виявила колони ще на підході. Сили оборони завдали росіянам вогневого ураження та відпрацювали по них дронами. Знищили понад 100 окупантів і декілька одиниць техніки.

За два місяці тактична група «Вугледар» ліквідувала близько 9 500 солдатів РФ, 51 танк, 166 бойових броньованих машин і 819 одиниць автомобільної техніки. Близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БпЛА, додав Наєв.