Нацгвардія створила два нові корпуси: їх очолили командири «Азову» та «Хартії»

Новини

Національна гвардія України створила два нові корпуси: на основі 12 бригади спеціального призначення «Азов» та 13 бригади оперативного призначення НГУ «Хартія».

Про це йдеться у соціальних мережах «Азову» та командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.



Два корпуси відповідно очолять командир 12 бригади спеціального призначення «Азов» полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс») та командир 13 бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський (з позивним «Корнет»).

До складу 1 корпусу «Азов» увійшли: