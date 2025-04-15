Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою та понад 50 дронами. Як спрацювала ППО

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У ніч проти 15 квітня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» / KN-23 та 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Українська ППО збила 26 ворожих дронів, ще 19 не досягли цілей — їх локаційно втратили без негативних наслідків.







Цієї ночі росіяни запустили балістичну ракету з території Курської області РФ, а дрони з таких російських напрямків як Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни.

Через ворожу атаку постраждали Сумщина та Донеччина.