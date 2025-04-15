ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки. Що зміниться

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У Збройних силах України оновили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) для придатних до служби в тилових частинах і частинах забезпечення.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Очікується, що це зменшить навантаження на людей, які за рішенням ВЛК придатні до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових освітніх закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Оновлена програма стартує з 1 травня. Вона передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни торкнуться як військовослужбовців, щойно призваних на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або проходить БЗВП повторно.

Нові правила вводять з урахуванням рекомендацій військового омбудсмана Ольги Решетилової. Ще одна мета нововведень — доукомплектування підрозділів забезпечення.