Зеленський підписав закон про знижку в 50% при добровільній сплаті штрафу за порушення військового обліку

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Володимир Зеленський підписав закон № 12093, за яким військовозобов’язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку «Резерв+».

Про це йдеться в картці документа.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 13 березня 2025 року. Закон вніс зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) щодо добровільної сплати штрафу.

Якщо людина не оновила персональні дані в ТЦК, їй загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Нова норма дозволяє сплатити лише половину суми, якщо зробити це протягом 10 днів після накладення штрафу.

Алгоритм сплати онлайн такий:

у застосунку «Резерв+» людина подає заяву, що визнає порушення;

у «Резерв+» приходить постанова про порушення;

сплачується штраф за реквізитами в застосунку. Оплата підтверджується, і постанова вважається виконаною.

Сервіс матиме певні правила: з моменту подання заяви про порушення у «Резерв+» та винесення постанови військовозобовʼязаний матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою 50%. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити повну суму.

Закон також передбачає введення в КУпАП норми, за якою провадження у справі про адміністративне правопорушення закривається, якщо порушник військового обліку добровільно йде на військову службу.

Документ № 12093 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.