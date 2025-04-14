FT: У ЄС побоюються шпигунства з боку США — видають посадовцям одноразові гаджети

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Єврокомісія видає одноразові телефони і ноутбуки частині співробітників, які їдуть до США. Усе тому, що бояться шпигунства — раніше так діяли лише під час поїздок до Китаю та України.

Про це пише Financial Times з посиланням на чотирьох неназваних людей, які знайомі із ситуацією. У Єврокомісії підтвердили, що рекомендації з безпеки нещодавно оновили, але не стали уточнювати деталі.

Єврокомісари та високопосадовці, які наступного тижня поїдуть на зустрічі МВФ і Світового банку, отримали нові безпекові інструкції.

Їм радять вживати таких самих заходів, як під час поїздок до України та Китаю — наприклад, не брати з собою звичні телефони й ноутбуки, бо є ризик, що за ними можуть стежити, як це буває з боку Росії чи Китаю.

Видання зазначає, що чиновникам порадили вимикати телефони на кордоні й класти їх у спеціальні чохли, щоб уникнути прослуховування, якщо пристрій залишиться без нагляду.

Існує додатковий ризик у поїздках до США, де прикордонники мають право вилучати телефони і комп’ютери відвідувачів і перевіряти їхній вміст.

«Вони бояться, що США можуть проникнути в системи комісії», — сказав один із чиновників.

Те, що Євросоюз почав вважати США можливою загрозою для безпеки, показує, що відносини між ними погіршилися після того, як Дональд Трамп знову став президентом, пише FT.

«Трансатлантичний альянс закінчився», — сказав неназваний чиновник ЄС.

У Білому домі та Раді нацбезпеки США не коментували ситуацію. Тим часом ЄС і США ведуть важливі переговори з різних питань, і обидві сторони хочуть дізнатися якомога більше одна про одну. Це все відбувається на тлі торговельної війни.



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«Вашингтон — не Пекін і не Москва, але це опонент, схильний використовувати позаправові методи задля власних інтересів і впливу», — сказав директор брюссельського аналітичного центру з геополітики Люка ван Мідделаара.

Він згадав, що у 2013 році адміністрацію Обами звинувачували в прослуховуванні телефону тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.