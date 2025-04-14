Ексведучий каналів «Наш» і NewsOne Макс Назаров вийшов під заставу

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Колишній ведучий підсанкційних телеканалів «Наш» і NewsOne Макс Назаров, якого підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в коментарі «Українській правді»

Заставу 8,5 мільйона гривень внесли ще 20 березня.

СБУ вручила Назарову підозру у виправдовуванні російської агресії 18 січня. За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни він створив канал на YouTube, де поширював кремлівську пропаганду. Блогер запрошував на ефіри проросійських «політекспертів», дехто з них зараз переховується у РФ.

21 січня його відправили під арешт. Сам Назаров стверджував на засіданнях, що журналісти не відповідають за слова гостей своїх ефірів. Він заявив, що працював на благо держави під час повномасштабного вторгнення та «жодного разу не зраджував Україну».