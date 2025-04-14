Україна отримала від Світового банку $50 мільйонів на охорону здоровʼя
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна отримала фінансування у $50 мільйонів від Світового банку за новим спільним з Міністерством охорони здоровʼя проєктом THRIVE («Трансформація охорони здоровʼя шляхом реформи та інвестицій в ефективність»).
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Проєкт THRIVE займатиметься фінансуванням програми медичних гарантій, посиленням технічної та операційної спроможності Національної служби здоровʼя України, Міністерства охорони здоровʼя України та медзакладів.
Програма THRIVE допомагає отримати потрібні кошти, щоб підтримати реформи в системі охорони здоров’я — зокрема покращити якість медичних послуг, які надаються за Програмою медичних гарантій.
Щоб отримати $50 мільйонів у межах проєкту, Україна мала підвищити оплату за одного пацієнта, який уклав декларацію з сімейним лікарем, щонайменше до 825 гривень. Після рішення уряду в грудні 2024 року цю суму таки збільшили. У 2025 році вона становить 844,4 гривні замість 786,65 гривні, як було в 2024.
- У грудні 2024 року Україна підписала дві угоди на загальну суму $449 мільйонів. Тоді ж країна отримала перший платіж — $220 мільйонів. У межах проєкту THRIVE фінансування відбувається за принципом «гроші за результат»: якщо Україна виконує певні умови, вона поступово отримує нові суми, передбачені угодами.