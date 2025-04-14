Євросоюз виділить Палестині додаткові €1,6 мільярда. Ось як їх витратять

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Європейський Союз виділить трирічний пакет фінансування Палестині сумою близько €1,6 мільярда.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська комісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїца зазначила, що грошова підтримка буде йти пліч-о-пліч з реформами Палестинської автономії. Зараз тамтешню владу звинувачують у корупції та поганому управлінні.

«Без реформ вони не будуть достатньо сильними й надійними, щоб бути співрозмовником не лише для нас, але й для Ізраїлю», — каже Шуїца.

Заява прозвучала напередодні першого «політичного діалогу на високому рівні» між міністрами закордонних справ ЄС та палестинськими посадовцями, включно з премʼєр-міністром Мухаммедом Мустафою. Зустріч провели 14 квітня у Люксембурзі.

Дубравка Шуїца пояснила, що €620 мільйонів підуть на фінансову підтримку і реформування Палестинської автономії, €576 мільйонів — на відновлення Західного берега річки Йордан і сектора Гази, ще €400 мільйонів надійдуть у вигляді кредитів від Європейського інвестиційного банку, якщо його керівний орган це схвалить.

Середній обсяг підтримки Палестинської автономії з боку Брюсселю за останні 12 років склав близько €400 мільйонів, додала єврокомісарка.