Майбутній канцлер Німеччини підтвердив готовність відправити Україні Taurus

Новини

Лідер партії «Християнсько-демократичний союз» і майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що виступає за передачу українським військовим далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє німецький мовник ZDF.

Політик підкреслив, що інші союзники вже постачають крилаті ракети Україні.

«Британці, французи це роблять, американці це роблять у будь-якому випадку. Я завжди говорив, що я буду робити це [передавати Taurus] тільки в координації з європейськими партнерами».

Мерц переконаний, що оборонні поставки держав мають бути скоординовані, і в такому разі Берлін повинен брати в них участь.

«Українська армія має вийти з оборонної позиції. Протягом останніх трьох років вона була здатна лише реагувати й повинна мати можливість сама визначати частину цих подій», — додав майбутній канцлер ФРН.

На його думку, ціллю для ударів може стати сухопутне сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом — на півострові зберігається велика частина військових запасів для армії РФ.

Під час свого інавгураційного візиту до США як новий канцлер Фрідріх Мерц хоче поговорити з президентом Дональдом Трампом — серед іншого і про Україну.