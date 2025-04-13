У гелікоптері, під час падіння якого в США загинули 6 людей, не виявили бортових самописців

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У гелікоптері, який 10 квітня у Нью-Йорку (США) впав у річку Гудзон — тоді загинули шестеро людей, зокрема троє дітей — не було бортових самописців.

Про це повідомила Національна рада з безпеки на транспорті, передає Reuters.

З вертольота Bell 206 не знайшли не тільки самописці, а й жодного відеозапису чи камери, і жодне обладнання не зафіксувало інформації, що могла б допомогти розслідуванню.

Поліцейські водолази з Нью-Йорка продовжують шукати частини вертольота — серед них несучий гвинт, коробка передач, хвостовий гвинт і хвостова балка, про це повідомили в агентстві з безпеки.

Деякі знайдені деталі вже відправили до лабораторій Національної ради з безпеки на транспорті у Вашингтоні для перевірки. Це, зокрема, кабіна, рубка, ребра горизонтального стабілізатора, вертикальне оперення та частина хвостової балки.

Слідчі в межах розслідування оглянули два схожих вертольоти й провели зустріч із представниками компанії New York Helicopter Charter, яка була оператором розбитого вертольота. Вони перевірили робочу документацію, політику й процедури компанії, системи безпеки та досвід пілота.

Федеральні слідчі повідомили, що літак, на борту якого перебували топменеджер компанії Siemens AG, його дружина і троє дітей, востаннє проходив серйозну технічну перевірку 1 березня, тобто за 9 днів до авіакатастрофи. До аварії він виконав сім туристичних польотів.

За словами комісарки поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш, вертоліт злетів у четвер приблизно о 15:00 за східним часом з майданчика в центрі міста та полетів на північ, уздовж річки Гудзон.

Коли він дістався мосту Джорджа Вашингтона, змінив напрямок і полетів на південь, але незабаром зазнав аварії — близько 15:15 впав у воду догори дном біля Нижнього Мангеттена, неподалік Джерсі-Сіті.